Arriva finalmente l’esordio di Hachim Mastour in Kings League con gli Zeta FC

Dopo tanto tempo – circa 4 anni dall’ultima esperienza -, Hachim Mastour è tornato a giocare a calcio in Italia.

Più precisamente, l’ex gioiellino classe 1998 cresciuto nel settore giovanile del Milan, è sceso in campo in occasione della 7ª giornata di Kings League Lottomatica.sport.

Schierato come wild card dalla squadra del presidente e noto YouTuber ZW Jackson, Mastour è quindi tornato a vestire quei colori – seppure non quelli del ‘suo’ Milan – nuovamente sotto la guida tecnica di Cristian Brocchi, che lo ha allenato nel vivaio rossonero nella stagione 2014/2015.

Prima un infortunio, poi alcuni personali che hanno richiesto il suo ritorno in Marocco. Adesso, però, è giunto il momento dell’esordio di Mastour in Kings League. Un’occasione per dimostrare nuovamente il suo talento e mettersi in gioco per sognare ancora in grande a 26 anni.

Mastour scende in campo con gli Zeta FC

Cristian Brocchi in campo, Hachim Mastour in campo con una maglia rossonera. Sembra di essere tornati indietro nel Milan, prima dell’esplosione (momentanea) del giocatore marocchino che lo portò all’esordio in Prima Squadra.

Invece si tratta solamente della Kings League Lottomatica.sport. Un fenomeno che sta prendendo sempre più piede in Italia di settimana in settimana raccogliendo sempre più consensi. Dopo una lunga attesa, ecco dunque l’esordio del classe 1998 nella competizione, schierato come una delle tre wild card insieme al portiere Alessio Buono e al leader tecnico Matteo Perrotti (QUI LA SUA INTERVISTA).