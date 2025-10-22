Erling Haaland come Ronaldo: con il gol contro il Villarreal, il norvegese ha trovato la rete per 12 partite consecutive

Erling Haaland non si ferma più. Con il gol contro il Villarreal, il norvegese ha trovato la rete per 12 partite consecutive tra Premier League e Nazionale, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo. In stagione sono già 27 i gol dell’attaccante norvegese, in soli 17 match.

L’ultima- e unica volta- volta in cui il classe 2000 non ha trovato il gol eravamo ancora ad agosto, quando il Manchester City perse in casa contro il Tottenham. Il record di CR7 risaliva alla stagione 2017/18, quando il portoghese andò a segno per ben 12 partite consecutive tra Nazionale e Real Madrid.

Questa sera anche Mbappé potrebbe arrivare a tale traguardo con una rete contro la Juventus. Con il gol che ha deciso il match contro in Liga, il francese è salito infatti a quota 11 partite consecutive con almeno una rete. Anche il classse ’98 ha trovato almeno una rete in tutte i match giocati in questa stagione tranne uno, quello contro il Mallorca di fine agosto.