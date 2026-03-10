Manchester City, Haaland di nuovo in gruppo: verso una maglia da titolare al Bernabéu
Erling Haaland ha ripreso ad allenarsi regolarmente e punta il Real Madrid in Champions League
Buone notizie per il Manchester City in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Erling Haaland è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, mettendosi alle spalle gli ultimi problemi fisici e riaggregandosi alla squadra in un momento chiave della stagione europea.
Il centravanti norvegese ha svolto l’intera seduta con i compagni, dando segnali incoraggianti sul piano della condizione e della tenuta atletica. Un rientro che rafforza le opzioni offensive dello staff tecnico alla vigilia di una delle trasferte più delicate dell’anno.
Le sensazioni sono positive anche in ottica formazione: filtra infatti fiducia sulla possibilità di vedere Haaland dal primo minuto al Santiago Bernabéu, dove il City si gioca una fetta importante del proprio cammino continentale. La sua presenza rappresenterebbe un’arma pesante per l’attacco inglese.
Inizia un vero e proprio tour de force per il Manchester City, che ritrova Haaland in un momento cruciale: nelle prossime 7 partite, i Citizens affronteranno due volte il Real Madrid, poi Arsenal, Liverpool, Bayern o Atalanta, Chelsea, il ritorno dell’eventuale quarto di finale di Champions League, e di nuovo l’Arsenal in coppa.