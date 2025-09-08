Gyömber: “In Arabia Saudita sono triste. Senza famiglia, nel tempo libero faccio solo palestra”

L’intervista ai nostri microfoni di Norbert Gyömber sulla sua vita in Arabia Saudita e sul suo passato in Italia.

Dopo dieci anni trascorsi tra Serie A e Serie B, Norbert Gyömbér ha lasciato l’Italia nell’estate 2024 per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita con l’Al-Kholood Club.

In un’intervista esclusiva a gianlucadimarzio.com, il difensore slovacco ha raccontato le difficoltà dell’adattamento lontano dalla famiglia, la vita quotidiana ad Al-Rass e il peso di un cambiamento radicale vissuto più come lavoro che come esperienza esotica.

Tra presente e ricordi del passato, Gyömbér ha aperto il cuore parlando del calcio arabo, del suo legame con l’Italia e dei grandi campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Gyömber

Il difensore ha esordito: “In Arabia Saudita mi trovo bene. Ho avuto bisogno di questo cambiamento ma non nego di essere un pò triste lì. Sto da solo e senza la mia famiglia che è rimasta in Italia. Poi il club non si trova nella capitale Riyadh ma nel bel mezzo dell’Arabia Saudita ad Al-Rass. Nel mio tempo libero cerco un po’ di cose mie come recupero, palestra e cose varie. Però sono andato lì per lavorare e non per andare in vacanza”.

Alla domanda se i calciatori ci vanno solo ed esclusivamente per ragioni economiche: “Qualcuno ci va per soldi, altri ci vanno per provare altre esperienze. Dipende.”

Lo slovacco ha poi continuato: “Se torno Italia? Io vivo in Italia, a Roma, quindi mi vedrete sicuramente lì (ride, ndr). Troppo giovane per la Roma? Non penso, semplicemente mi trovavo in una squadra piena di campioni veri (Totti, Salah, Dzeko, De Rossi, ndr). Non c’è nemmeno bisogno di nominarli, era una squadra veramente forte”.

Gyömber ha poi fatto un tuffo nel passato parlando degli ex compagni ai tempi della Salernitana, Franck Ribery e Guillermo Ochoa: “Ho ricordi bellissimi di Ribery, è stato un grande giocatore. È stato uno dei più grandi calciatori con il quale ho avuto il piacere di giocare. Un fenomeno. E lo stesso vale per Ochoa: grande portiere e grande persona“.