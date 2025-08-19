Questo sito contribuisce all'audience di

Perché il Napoli? Gutiérrez: “Città, gente e tifosi sono tutto ciò che desideravo”

Redazione 19 Agosto 2025
Miguel Gutierrez alle visite mediche con il Napoli
Il neo acquisto del Napoli si è presentato ai canali ufficiali del club spiegando il perché della scelta di vestire azzurro.

Dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, Miguel Gutiérrez si è presentato ai suoi nuovi tifosi.

Al centro delle sue parole ci sono in particolare i motivi che hanno spinto il terzino sinistro spagnolo a scegliere Napoli.

Gutiérrez ha spiegato così la sua decisione: “Non ho avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo”