Lutto nel mondo del calcio: si spegne a soli 18 anni Guo Jiaxuan

Il calcio cinese piange la scomparsa di Guo Jiaxuan, giovanissimo calciatore classe 2006.

Il calcio cinese piange la perdita di un suo giovanissimo calciatore. Guo Jiaxuan, giovane talento del Beijing Guoan Football Club, è morto un giorno prima di festeggiare il suo 19esimo compleanno a causa delle gravi conseguenze di un trauma cranico subito durante una partita in Spagna. A riportarlo sono alcuni media locali.

L’incidente risale a un mese fa, quando Guo è stato coinvolto in uno scontro durante un incontro contro l’RC Alcobendas, mentre partecipava a un ritiro organizzato dal suo club in terra spagnola. Le ferite riportate erano così gravi da causargli un coma profondo, da cui non si è mai risvegliato. Nonostante gli sforzi dei medici, l’ospedale locale che ha provato a curcarlo lo ha dichiarato “cerebralmente morto”. Successivamente trasferito in Cina per proseguire le cure, ma la speranza di un recupero è svanita con il suo decesso.

Guo Jiaxuan aveva fatto parte della squadra Under 19 del Beijing Guoan, una delle più prestigiose formazioni della Super League cinese, e nel 2023 ha fatto parte della nazionale Under 17 della Cina. La sua carriera promettente lo aveva visto anche entrare a far parte del Bayern World Squad, un progetto annuale ideato dal Bayern Monaco per scoprire e formare talenti calcistici a livello globale.

Il Bayern Monaco ha voluto rendere omaggio al giovane talento, pubblicando un commovente messaggio sui social. “Ci mancherai, Jiaxuan. La tua passione per il calcio rimarrà sempre nel nostro cuore”, hanno scritto i tedeschi.