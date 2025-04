Da Laval a capocannoniere in Champions League: così Guirassy si è preso il Borussia Dortmund

Dalla Provenza alla Ruhr, passando per la Loira, Colonia e Stoccarda: chi è Serhou Guirassy, il faro del Borussia Dortmund

La stagione del Borussia Dortmund, ottavo in Bundesliga ed eliminato sia dalla Champions League sia dalla DFB-Pokal, è sicuramente una delle più negative degli ultimi anni.

Dopo l’addio di Terzic e la parentesi poco fortunata di Sahin, ora sulla panchina dei gialloneri siede Niko Kovac, cui spetta l’arduo compito di arrivare tra le prime sei in campionato, un piazzamento che garantirebbe quantomeno l’accesso a una coppa europea nella prossima stagione.

Una delle poche note positive riguarda Serhou Guirassy, attaccante guineano arrivato dallo Stoccarda la scorsa estate per 17,5 milioni di euro. Dopo la tripletta contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, il centravanti è capocannoniere della manifestazione davanti a Raphinha e Lewandowski.

Guirassy è solo l’ultima intuizione della dirigenza del Borussia Dortmund, che negli anni ha sempre dimostrato di saper scegliere l’attaccante giusto.

Una carriera tutta tra Francia e Germania

Nato nel 1996 ad Arles, in Provenza, da una famiglia guineana, Guirassy muove i primi passi nel calcio professionistico con la maglia dello Stade Laval, una cittadina della regione dei Paesi della Loira. Contestualmente il centravanti porta avanti il percorso delle nazionali giovanili della Francia, maglia alla quale rinuncerà in seguito in favore di quella della Guinea. L’apprendistato dell’attaccante continua poi tra Lille e Auxerre, fino a quando non si trasferisce al Colonia nel 2016 per quella che è la sua prima esperienza in Germania. Considerato un grande talento, Guirassy non riesce però a dimostrare in termini realizzativi le sue capacità, e dopo il trasferimento all’Amiens è il Rennes a decidere di acquistarlo.

La parentesi in rossonero lo mette in mostra, e nel 2022 lo Stoccarda lo riporta in Germania. Nel Baden-Württemberg l’attaccante guineano realizza 44 gol in 58 partite, ma soprattutto ne mette a segno 28 in 28 match di Bundesliga nel 2023/2024, tanto da attirare l’interesse di diverse squadre tra cui Milan e Borussia Dortmund. I rossoneri scelgono Morata, ed ecco che quindi la squadra finalista della scorsa Champions League lo acquista pagando la clausola rescissoria allo Stoccarda. Alla prima esperienza in una grande del calcio europeo Guirassy non tradisce le attese: al 16 aprile 2025 sono infatti 14 le reti in Bundesliga, e addirittura 13 quelle in Champions League, competizione nella quale è capocannoniere. Veloce, abile a segnare in tutti i modi e implacabile nell’attacco alla profondità, il centravanti guineano in questa stagione fatto gol di destro, di sinistro, di testa e si è anche dimostrato un ottimo rigorista.

Guirassy, l’ultima intuizione del Borussia Dortmund

Negli ultimi 15 anni spesso il Borussia Dortmund si è contraddistinto per la presenza di centravanti di grande livello sia in Bundesliga, ma soprattutto in Champions League. La tripletta di Guirassy contro il Barcellona rievoca dolci ricordi ai tifosi dei gialloneri, che nel 2013 ammirarono il poker di Robert Lewandoski al Westfalen Stadion contro il Real Madrid. Allora sotto la guida tecnica di Jürgen Klopp, il Borussia si qualificò per la finale, dove perse poi contro il Bayern Monaco di Jupp Heynckes.

Un altro centravanti di rilievo mondiale passato da Dortmund è sicuramente Erling Haaland, che in giallonero ha segnato 62 gol in 67 partite prima di trasferirsi al Manchester City e vincere la Champions League da protagonista. Se la stagione dei gialloneri è certamente negativa e dalla prossima sarà urgente una ripartenza, ecco che questa potrà avvenire sfruttando i gol del centravanti guineano, raccontato come gentile, educato e mai troppo oltre le righe, ma certamente spietato con le difese avversarie.

A cura di Gianluca Monaco