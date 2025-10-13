Caos Guinea Equatoriale: boicottaggio della squadra e allenatore licenziato

Caos Guinea Equatoriale: la Nazionale di Saul Coco ha boicottato la sfida delle qualificazioni al Mondiale contro il Malawi. Licenziato il CT

Sono giorni caotici per la Guinea Equatoriale. La Nazionale del difensore centrale del Torino Saul Coco ha boicottato la sfida delle qualificazioni al Mondiale 2026 contro il Malawi.

Secondo la ricostruzione di Reuters, lo scorso 9 ottobre la Nazionale africana ha deciso di non scendere in campo a causa dei dissidi con la Federazione. I calciatori, infatti, hanno protestato per il mancato accordo economico con la Federcalcio equatoguineana.

A seguito del boicottaggio di Coco e compagni, la Federazione ha deciso di licenziare l’allenatore Juan Micha. Oltre al CT sono stati rimossi alcuni dei membri più importanti della squadra come il capitano Emilio Nsue. La protesta non ha complicato la situazione della Guinea Equatoriale.

La Nazionale africana, infatti, si trova al penultimo posto del girone H delle qualificazioni al Mondiale 2026 con 10 punti in 8 partite. Al primo posto del gruppo c’è la Tunisia, con 10 lunghezze di vantaggio sulla Namibia, seconda, e pronta a prenotare un posto per il prossimo campionato del mondo.