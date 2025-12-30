In cerca di riscatto e ‘già pronto’. Chi è Guido Rodriguez, l’argentino che piace alla Juve

Alla scoperta di Guido Rodriguez, il centrocampista argentino ‘già pronto’ finito nel mirino della Juventus

Se c’è una cosa certa in casa Juventus, è che la sessione invernale di calciomercato debba necessariamente rinforzare il centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti. Se per l’assalto a Tonali bisognerà aspettare giugno, quindi, i bianconeri sono obbligati a trovare un’alternativa fin da subito.

Ed è qui che, tra i vari profili valutati in Italia e all’estero, spunta il nome di Guido Rodriguez. Mediano, classe 1994 (31 anni), italoargentino, al West Ham dall’estate 2024. Una vera opportunità di mercato considerando il fatto che difficilmente la Juve farà da subito grossi investimenti. Giocatore con contratto in scadenza a giugno (ma con opzione per il rinnovo) e un’operazione eventualmente in prestito.

Ma perché proprio Rodriguez? Per lui una lunga carriera, con tappe in Messico e in Spagna. Dopo essere cresciuto calcisticamente nel River Plate, fino ad arrivare in prima squadra del club argentino, hanno fatto seguito le esperienze con Defensa, Club Tijuana e infine Club America, con cui raccoglie 121 presenze in tre anni, attirando le attenzioni da oltre oceano.

Quindi, nell’estate 2020, a 26 anni, l’approdo in Europa al Real Betis, avendo da subito un buon impatto e diventando titolare inamovibile dalla seconda stagione. In totale, in Liga, raccoglie 173 presenze prima di iniziare una nuova esperienza in Premier League.

L’Argentina campione del mondo e le difficoltà al West Ham

Fin dal 2019, il classe 1994 ha fatto parte anche della Nazionale Argentina in pianta stabile. Per lui 30 presenze con l’Albiceleste, venendo sempre convocato fino a settembre 2024. Insieme a Messi e compagni, ha anche alzato al cielo la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, raccogliendo una sola presenza (da titolare) ai gironi contro il Messico.

A un anno e mezzo dalla firma con il West Ham, Guido Rodriguez non è ancora riuscito a imporsi. Al primo anno in Inghilterra, ha raccolto 24 presenze ma poco più di 1000 minuti totali. Risultati non positivi anche nella stagione in corso: solo sei presenze e appena 250 minuti. Una situazione senza dubbio difficile, che potrebbe portarlo a cercare più spazio altrove. E la Juventus di Spalletti ci pensa.

Di certo non un incursore ‘alla Frattesi’, Guido Rodriguez ama più guidare il centrocampo. Piede destro, alto 1.85. Un profilo già pronto e di esperienza internazionale, che potrebbe fare comodo alla Vecchia Signora.