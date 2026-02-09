L’intervista di Guido Angelozzi prima di Roma-Cagliari: le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù

“Non sono stato io a scegliere Pisacane perché sono arrivato dopo, è stata un’idea del presidente che lo conosceva bene. Quando siamo andati in ritiro l’ho visto lavorare e ho detto che era un predestinato. Siamo molto contenti di quello che sta facendo, la società lo appoggia in tutto e per tutto“, ha esordito il direttore sportivo Angelozzi a margine di Roma-Cagliari.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, Angelozzi ha parlato anche di Kılıçsoy, uomo del momento in casa Cagliari: “Un giocatore forte, ha tante squadre che lo seguono in Europa. Riscatto? Come si fa a non riscattarlo, significherebbe essere dei matti“.

“È un giocatore giovane e straordinario, ha fatto dei gol impressionanti. Montella ci è venuto a trovare e ha detto che è un giocatore molto interessante. Se continua a fare gol è un calciatore da 40 milioni“.

Come è nata l’idea di portarlo in Italia? Lo racconta Angelozzi: “Ci siamo arrivati grazie a Federico Pastorello, che lo ha segnalato al presidente. Abbiamo iniziato a seguirlo, abbiamo mandato uno scout in Turchia e poi io ho chiamato il vice di Montella che me ne ha parlato bene e lo abbiamo preso“.