Juventus, chieste informazioni per Guessand: il Crystal Palace è in vantaggio
La Juventus ha chiesto informazioni per Evann Guessand, ala classe 2001 di proprietà dell’Aston Villa. Sul franco-ivoriano è però in vantaggio il Crystal Palace, molto avanti nella trattativa per arrivare all’ex Nizza.
In questa stagione, Guessand ha segnato 2 reti in 21 presenze tra tutte le competizioni.
