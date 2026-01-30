Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, chieste informazioni per Guessand: il Crystal Palace è in vantaggio

Gianluca Di Marzio 30 Gennaio 2026
Guessand (IMAGO)
La Juventus ha chiesto informazioni per Guessand dell’Aston Villa: il Crystal Palace è in vantaggio, molto avanti nella trattativa

La Juventus ha chiesto informazioni per Evann Guessand, ala classe 2001 di proprietà dell’Aston Villa. Sul franco-ivoriano è però in vantaggio il Crystal Palace, molto avanti nella trattativa per arrivare all’ex Nizza.

In questa stagione, Guessand ha segnato 2 reti in 21 presenze tra tutte le competizioni.

