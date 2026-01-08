Il centrocampista francese ringrazia il club e i tifosi con un video saluto sui social

Per Mattéo Guendouzi è arrivato il momento dei saluti. Con un video sul canale YouTube della Lazio, il centrocampista francese ha ringraziato i club e i tifosi per le ultime stagioni trascorse insieme.

“Volevo farvi un saluto, ciao a tutti tifosi della Lazio. Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi, ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno all’aeroporto, me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche”.

Arrivato nell’estate del 2023 il calciatore saluta dopo oltre 100 presenze: “Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità, meritate tutte le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto più di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro. Ma comunque, voi meritate davvero qualcosa di grande. In ogni caso siete davvero nel mio cuore, come persone che mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili”.

Il video si chiude con queste parole: “Non è stato sempre facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero, ho sempre cercato di fare del mio meglio, mi sono sempre dato per questa maglia, perché ve lo meritate. E resterete davvero per sempre impressi nel mio cuore”. Ora lo aspetta la nuova avventura in Turchia con il Fenerbahçe.