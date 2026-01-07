Lazio, accordo chiuso con il Fenerbahce per Guendouzi: affare da 28 milioni più 2 di bonus
Chiuso l’affare Guendouzi-Fenerbahce: il centrocampista andrà in Turchia per 28 milioni di euro più 2 di bonus.
Dopo la trattativa di ieri, ora è arrivata la fumata bianca definitiva: Matteo Guendouzi sarà presto un nuovo giocatore del Fenerbahce.
La Lazio e il club turco hanno trovato l’intesa sulla base di 28 milioni di euro più 2 di bonus, dopo le richieste del club biancoceleste di aumentare l’offerta per il centrocampista.
L’intesa tra i due club si basa sul fatto che Guendouzi partirà per Istanbul dopo la partita contro il Verona, che si giocherà domenica 11 gennaio.
Dopo 85 presenze e 5 gol con la maglia della Lazio, il centrocampista francese saluta i biancocelesti, per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Fenerbahce.