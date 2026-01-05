Lazio, proseguono i contatti con il Fenerbahce per Guendouzi. Pronta una prima offerta per Fabbian: le ultime
Il punto sul mercato della Lazio: proseguono i contatti per la cessione di Guendouzi e si insiste per Fabbian
Proseguono i contatti tra la Lazio e il Fenerbahce per Mattéo Guendouzi. Il club biancoceleste è in attesa di una prima offerta ufficiale per il centrocampista.
Il club turco ha già l’apertura del giocatore al trasferimento e adesso va trovato un accordo con la Lazio sulle cifre dell’operazione.
Il francese potrebbe davvero lasciare l’Italia. Per quanto riguarda il mercato in entrata, si continua a spingere per Giovanni Fabbian.
La Lazio è pronta a presentare una prima offerta ufficiale al Bologna per il classe 2003.