Lazio, espulso Guendouzi a fine partita: cosa è successo
Dopo il fischio finale della gara tra la Lazio e la Roma l’arbitro Sozza ha espulso Matteo Guendouzi per protesta
Maurizio Sarri perde un altro uomo in vista della gara contro il Genoa. Dopo il fischio finale del derby, infatti, l’arbitro Sozza ha espulso per proteste Matteo Guendouzi.
L’allenatore biancoceleste oltre al francese non avrà nemmeno a disposizione Reda Belahyane, espulso anche lui all86′ per fallo su Koné, e probabilmente Dele-Bashiru, uscito per infortunio nel corso del primo tempo.