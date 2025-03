L’intervista di Gabriel Gudmundsson, terzino svedese del Lille, a gianlucadimarzio.com

Il terzino sinistro di Lille e Svezia Gabriel Gudmundsson è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com dopo la brutta sconfitta per 1-0 contro il Lussemburgo.

Ora, la squadra allenata dall’ex Milan Jon Dahl Tomasson ospiterà l’Irlanda del Nord in amichevole a Stoccolma.

Ma cosa non ha funzionato di preciso allo Stade de Luxembourg? Gudmundsson ha le idee chiare: “Loro hanno fatto un gol mentre noi siamo rimasti all’asciutto. Il calcio a volte è questo e dopo il fischio finale c’era veramente tanta delusione”.

“Abbiamo provato vergogna perché siamo meglio di ciò che abbiamo fatto vedere – ha aggiunto poi il classe 1999 -. Ma ripeto, il calcio è questo e tutto può accadere. L’importante è analizzare tutto prima della partita contro l’Irlanda del Nord per ripartire“.

Gudmundsson: “Jonathan David farà bene ovunque andrà”

Gudmundsson, poi, è tornato a parlare dell’eliminazione choc del Lille ai danni del Borussia Dortmund, agli ottavi di Champions League. Dopo l’ottimo pareggio in Germania e il vantaggio di Jonathan David al ritorno, la squadra allenata da Bruno Genesio è infatti crollata a inizio ripresa subendo due gol in 11 minuti.

“Eravamo spremuti dopo alcune grandi prestazioni nella fase a gironi (il Lille era entrato nel G8). Contro il Dortmund ce la siamo giocata alla pari ed è stata dura digerire l’eliminazione dopo un ottima fase a girone. Loro sono una buona squadra, noi dobbiamo dimenticare la sconfitta e pensare al campionato“. In Ligue 1, dopo il PSG primissimo, è ancora aperta la lotta delle inseguitrici. Les Dogues sono attualmente in 6ª posizione a -5 dalla 2ª piazza.

Avviandosi verso la conclusione, infine Gudmundsson ha fatto una battuta sul compagno di squadra Jonathan David che si libererà a parametro zero in estate. Lo vedremo in Italia? Così l’ex Groningen, che mantiene il mistero: “Anche se lo sapessi non ve lo direi. Non so dove andrà ma posso dire che stiamo parlando di un grande giocatore che farà bene ovunque andrà. In Spagna? Sì…”

A cura di Alessandro Schiavone