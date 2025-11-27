Processo Gudmundsson, respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese

Buone notizie per Albert Gudmundsson e per la Fiorentina: respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese

Albert Gudmundsson può sorridere. È stato infatti respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese, in seguito al processo per cattiva condotta sessuale di cui l’ex Genoa era stato accusato.

La sentenza di primo grado aveva infatti dichiarato innocente il classe ’97, con l’udienza che si era tenuta a porte chiuse per tutelare la privacy della presunta vittima. Una decisione a cui quest’ultimo soggetto aveva deciso di appellarsi, con il ricorso respinto. Sospiro di sollievo ulteriore per Albert Gudmundsson e la Fiorentina.