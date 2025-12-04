Fiorentina, Gudmundsson: “Questo caso è finalmente chiuso. Il processo mi ha provato mentalmente e fisicamente”

Albert Gudmundsson ha pubblicato una lunga lettera sul suo profilo Instagram riguardante il processo che lo ha coinvolto.

Si è chiuso dopo oltre due anni e mezzo il procedimento giudiziario che ha coinvolto Albert Gudmundsson. Il giocatore della Fiorentina, al termine di un lungo iter sviluppatosi attraverso tre gradi di giudizio, ha visto confermata dalla Corte di Land la decisione già pronunciata in precedenza dal tribunale distrettuale.

Il giocatore ha scelto di commentare pubblicamente la conclusione del caso con un lungo messaggio pubblicato sui social, dove ha ripercorso il peso degli ultimi mesi e la soddisfazione per l’esito arrivato.

“Allora questo caso è finalmente chiuso. Ora sono passati 893 giorni dall’incidente. Io c’ero, ricordo tutto e so cosa è vero e corretto. Sono lieto di vedere la Corte del Land confermare il risultato raggiunto in precedenza dal tribunale distrettuale – e non si può dimenticare che anche il procuratore distrettuale ha archiviato il caso all’epoca. Questa è quella che chiamo una vittoria convincente 3-0 nel mio lavoro” ha detto il giocatore.

Gudmundsson ha poi spiegato il peso personale di un procedimento che, a suo dire, ha condizionato ogni aspetto della sua carriera professionale e della sua vita privata: “Sto ancora seduto qui, quasi tre anni dopo, dopo essere stato al microscopio dei media quasi quotidianamente. Ha assunto – sia mentalmente che fisicamente. Questo tema ha impedito molte opportunità nel calcio; come tutti sanno la carriera è breve e ogni anno, ogni mese e anche ogni giorno è preziosa“.

La lettera di Albert Gudmundsson sul processo che lo ha coinvolto

Nonostante la fatica, il giocatore ha voluto ringraziare chi gli è rimasto accanto: “Ciò che mi ha fatto andare avanti sono stati i miei cari. I miei figli, la mia mamma, i miei genitori, le mie sorelle, la famiglia e gli amici. Voi siete gli eroi di questo processo. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza“.

Allo stesso tempo, il 10 viola ha raccontato di aver perso alcune persone durante il percorso: “Ho perso anche persone che si sono rivelate amiche solo quando gli faceva comodo, ma non quando era necessario. Faceva male, ma era anche bene rendersene conto prima che poi. Nonostante questo, altri mi sono rimasti accanto e mi hanno mostrato cos’è la vera amicizia. Gli sono profondamente grato“.

Gudmundsson ha anche riconosciuto che non tutti crederanno alla sua versione dei fatti, pur invitando alla lettura delle motivazioni delle sentenze: “So che ci sono persone là fuori che non mi crederanno, indipendentemente da cosa mostrano i dati o i risultati del caso, e va bene così. So chi sono e per cosa combatto. L’opinione degli altri non mi spezzerà mai. A chi di voi è ancora in dubbio, incoraggio a leggere le sentenze di entrambi i tribunali e a tenere presente che, secondo i dati del caso, quella sera c’erano più di me accusati”.

Il calciatore ha concluso il suo messaggio con un pensiero rivolto al tema più ampio delle violenze, auspicando che la sua vicenda non generi confusione né nocumento a chi vive situazioni reali di abuso: “Spero vivamente che anche se ci fosse una mela danneggiata in giro, non faccia male alle vere vittime di violenza”.