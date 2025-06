Fiorentina, accordo verbale col Genoa per il riscatto di Gudmundsson: le cifre

La Fiorentina avrà uno sconto sul riscatto di Gudmundsson

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Albert Gudmundsson, che ora sembra sempre più verso la permanenza in viola.

La Fiorentina ha infatti raggiunto un accordo verbale col Genoa per il riscatto dell’islandese.

Ci sarà anche uno sconto rispetto alla cifra inizialmente stabilita intorno ai 19 milioni di euro.

Il nuovo accordo è sui 13 milioni di euro.

La situazione

Come abbiamo già spiegato, la giornata di oggi, martedì 24 giugno, era l’ultima disponibile per esercitare il diritto di riscatto. Per questo, la Fiorentina era al lavoro per ottenere uno sconto dal Genoa rispetto ai 19 milioni di euro inizialmente previsti.

I viola, inoltre, avrebbero dovuto versare 2 milioni di “penale” in caso di mancato riscatto del giocatore. Alla fine è stato trovato un accordo verbale sulla base di 13 milioni di euro.