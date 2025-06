Fiorentina, nuovi contatti con il Genoa per trovare l’accordo su Gudmundsson

In queste ore ci sono stati nuovi contatti tra Fiorentina e Genoa per trovare l’intesa sulle cifre per il riscatto di Albert Gudmundsson

La Fiorentina continua a lavorare per il riscatto di Albert Gudmundsson. In queste ore ci sono stati dei contatti tra il club viola e il Genoa per trovare l’accordo sulle cifre.

Come vi abbiamo raccontato, infatti, la Fiorentina vorrebbe pagare una cifra minore rispetto ai 19 milioni di euro concordati inizialmente con i rossoblù.

Proprio per questo le due parti stanno cercando l’intesa sulle cifre in queste ore, inoltre nella giornata di oggi – 24 giugno – scade il termine per l’esercizio.

Gudmundsson ha giocato con la maglia viola nella stagione appena conclusa, segnando 8 gol in 33 partite.