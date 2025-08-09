Questo sito contribuisce all'audience di

Guardiola: “Vedere De Bruyne con la maglia del Napoli è strano. Gli auguro il meglio”

Lorenzo Renna 9 Agosto 2025
Pep Guardiola, allenatore del Manchester City (IMAGO)

Il Manchester City si prepara all’amichevole contro il Palermo, in programma al Barbera. Le parole di Guardiola

È tempo dell’ultimo test prima dell’esordio in Premier League per il Manchester City di Guardiola. Haaland e compagni affronteranno il Palermo in un Renzo Barbera sold out. Sarà l’ultima amichevole per i Citizens, che affronteranno il Wolverhampton nella prima giornata di campionato.

Per gli inglesi è l’inizio di una nuova era, dopo l’addio di Kevin De Bruyne, volato in direzione Napoli. Pep Guardiola ha commentato le immagini del belga con la maglia azzurra: “Fa un po’ strano vederlo a Napoli. Gli vogliamo tanto bene, mi auguro che la sua nuova avventura vada benissimo e che la sua famiglia si trovi bene in Italia“.

L’ex Wolfsburg e Chelsea si è messo agli ordini di Antonio Conte: “È un allenatore bravissimo, uno dei più bravi di tutti i tempi“.

Tutta la città di Palermo si prepara ad accogliere il Manchester City. Pep Guardiola ha commentato l’atmosfera che si respira: “Ce lo meritiamo, abbiamo fatto una decade strepitosa. Abbiamo vinto perchè abbiamo lavorato e dobbiamo ancora lavorare. Abbiamo fatto un percorso strepitoso, e adesso siamo pronti alla nuova stagione“.

Guardiola: “Non vedo l’ora di vedere i tifosi del Palermo. E su Inzaghi…”

Pep Guardiola ha parlato della carriera di Filippo Inzaghi, che festeggerà il suo compleanno proprio sfidando il Manchester City: “Gli faremo un regalo. Era un furbetto in area di rigore, sentiva dove la palla sarebbe andata a finire. I grandi attaccanti sono quelli che intuiscono dove andrà la palla, lui aveva questo senso incredibile per fare gol. Come allenatore ha fatto cose molto buone, è ancora giovane e gli auguro il meglio“.

Il Renzo Barbera sarà tutto esaurito, con i tifosi del Palermo che sognano in grande: “Non vedo l’ora di vederli, so che il sud è speciale. Mi auguro che possano fare una buona stagione, che possano sognare fino alla fine. Spero che possano stare in Serie A l’anno prossimo”.

 