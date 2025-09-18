Manchester City, Guardiola: “Strada ancora lunga. Haaland? È insieme a Messi e CR7”

Le parole dell’allenatore del Manchester City dopo la sfida col Napoli

Inizia con una vittoria il cammino del Manchester City di Pep Guardiola nella Champions League 2025/2026.

I Citizens si impongono per 2-0 sul Napoli di Antonio Conte, nel giorno del ritorno dolce-amaro all’Etihad di Kevin De Bruyne.

Prima il cartellino rosso diretto a Di Lorenzo per un fallo da ultimo uomo su Haaland, poi il vantaggio siglato proprio dal norvegese (che fa 50 in 49 presenze in Champions). A chiudere i giochi, poi, Jeremy Doku.

Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Man City, Guardiola: “Haaland è insieme a Messi e Ronaldo”

Guardiola ha iniziato parlando dell’espulsione e dell’adattamento del gioco: “Le squadre di Conte hanno una resistenza incredibile. Le mie squadre non sanno fare quello che ha fato il Napoli. 11 contro 10 non abbiamo giocato un calcio noioso, quando abbiamo sbloccato la partita è stato più facile“.

Per poi proseguire: “La strada è ancora lunga, bene iniziare così. Haaland? Messi, Cristiano Ronaldo, lui.. stanno in un altro mondo. Per lui non è facile, ha sempre tanti giocatori intorno. Ma noi abbiamo iniziato bene e faccio i complimenti a lui che è stato molto bravo“.

Guardiola: “De Bruyne? Mi spiace che non abbia avuto la partita che meritava”

L’allenatore del City ha poi aggiunto: “De Bruyne? Mi auguro di riuscire a incontrarlo, quello che ha fatto nei 10 anni qui non lo potete capire. Senza di lui sarebbe stato impossibile. L’amore che ha la tifoseria per lui è stato testimoniato questa sera“.

Infine, Guardiola ha concluso, sempre su KDB: “Mi spiace che non abbia avuto la partita che meritava a causa dell’espulsione. Ma mi fa piacerebbe che abbia potuto sentire l’affetto di tutto il popolo del Manchester City“.