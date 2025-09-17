Questo sito contribuisce all'audience di

Manchester City, Guardiola: “Conte un top manager. De Bruyne? Non vedo l’ora di rivederlo”

Redazione 17 Settembre 2025
Pep Guardiola, allenatore del Manchester City (IMAGO) interna
Le parole dell’allenatore spagnolo a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Napoli 

Il Manchester City è pronto a fare il suo esordio nella Champions League 2025/26: la squadra di Pep Guardiola, domani (giovedì 18 dalle 21:00) affronterà il Napoli all’Etihad Stadium.

Lo spagnolo, a poche ore dall’inizio della partita, ha parlato in conferenza stampa e ha esordito commentando la figura di Antonio Conte: “Un top-manager, lui lo stampino lo ha messo ovunque, non mi sorprende. Dà una visione unica alle proprie squadre”.

“De Bruyne? Non vedo l’ora di vederlo dopo la partita ed è bello rivederlo qui” ha detto Guardiola. “I giocatori di quel livello si adattano così rapidamente e non hanno bisogno di molto tempo”.

Il Manchester City ha dato il benvenuto a Donnarumma che ha esordito nella gara contro il Manchester United: “Nell’ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigio è arrivato qui per restare molti anni e, ovviamente, è un portiere di prima classe”. 

Napoli, Kevin De Bruyne (Imago)

Manchester City, le parole di Guardiola

Lo spagnolo ha parlato anche di McTominay: “Non sono sorpreso, ha un’ottima condizione. Ha giocato in una squadra che ha vinto la Serie A e quando vinci qualcosa significa sempre che ogni giocatore ha performato al suo massimo livello”.

Guardiola ha concluso. “Il Napoli è una squadra molto forte. Il calendario? La nostra priorità è sempre la prossima partita, com’è sempre stato da quando io sono arrivato qua. Non puoi scegliere fra una competizione e l’altra. Fra pochi giorni l’Huddersfield sarà la partita più importante per me. Prendiamo seriamente ogni singola gara”.