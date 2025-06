Pep Guardiola ha commentato la vittoria del suo Manchester City all’esordio nel Mondiale per Club

Buona la prima per gli uomini di Pep Guardiola. Il Manchester City ha conquistato i suoi primi 3 punti del Mondiale per Club, vincendo per 2-0 contro il Wydad Casablanca, squadra marocchina.

I Citizens saranno avversari della Juventus nell’ultima partita del gruppo g in quello che sarà, presumibilmente, uno scontro per il primo posto.

Guardiola al termine della partita, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi e l’approccio avuto nella nuova competizione.

In primo luogo si è soffermato sul rientrante Rodri: “Deve procedere per gradi. Oggi ha giocato 30 minuti, lui vorrebbe fare di più ma non bisogna avere fretta. Il corpo ha bisogno di tempo per tornare al meglio”

Le parole di Pep Guardiola

L’allenatore dei Citizens ha poi analizzato l’approccio che ha avuto la sua squadra al torneo: “La prima partita è molto importante e abbiamo iniziato bene. Faceva molto caldo e c’erano molti volti nuovi in campo. Il primo tempo abbiamo approcciato bene, poi abbiamo perso un po’ troppi palloni.”

Infine ha commentato due dei suoi talenti più attesi, rilasciando anche una dichiarazione su Kevin de Bruyne: “Foden avrà un nuovo ruolo, dobbiamo trovare dei nuovi equilibri. Cherki? Kevin è insostituibile, Ryan però ha qualità incredibili e una grande visione di gioco. Sono felice che sia con noi.”