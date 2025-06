Guardiola: “La Juventus è la squadra più importante d’Italia”

Pep Guardiola ha rilasciato un’intervista ai microfoni di beIN Sports in cui ha parlato anche della Juventus e del momento dei bianconeri

Dopo un’annata complicata, il Manchester City sta proseguendo il lavoro verso il Mondiale per Club. La squadra di Pep Guardiola affronterà anche la Juventus, dopo averla incontrata anche nella stagione appena conclusa.

La gara di Champions League terminò 2-0 per i bianconeri, con i gol di Vlahovic e McKennie. In occasione del Mondiale per Club, come anticipato, i due club si scontreranno un’altra volta, infatti sono stati inseriti entrambi nel girone G.

A poche settimane dall’inizio della competizione, l’allenatore dei Citizens Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di beIN Sports, commentando proprio il momento attuale della Juventus.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Guardiola sulla Juventus

Guardiola ha cominciato così: “Ci siamo affrontati a Torino e abbiamo perso, ma ora hanno cambiato allenatore perché Thiago Motta ora non è più lì“.

Ha concluso parlando dell’importanza del club bianconero: “È il club più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è il club con il maggior seguito e il maggior numero di tifosi. La Juventus è un club davvero incredibile sotto molti aspetti e non vediamo l’ora di giocarci contro“.