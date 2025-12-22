Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato alla BBC delle regole alimentari da mantenere durante il Natale

È arrivato il momento del Natale che, come da tradizione, in Premier League è la vigilia del Boxing Day.

Il 26 dicembre scenderanno in campo solamente Manchester United e Newcastle, mentre il City sarà impegnato sul campo del Nottingham Forest sabato 27 alle 13:30.

Intervistato dalla BBC, Pep Guardiola ha voluto mandare un messaggio ai suoi giocatori in vista delle feste, dove si sa, a tavola ci si lascia andare un po’ di più.

L’allenatore dei Citizens ha avvisato: “A Natale peserò i miei calciatori. Possono mangiare ma io li controllerò”.

Guardiola e la punizione in caso di chili di troppo

L’ex Barcellona e Bayern Monaco si sa, è un perfezionista nel suo lavoro, e come tale richiede una condizione fisica ottimale ai suoi giocatori. “Immaginate un giocatore ora perfetto, ma che dopo le feste pesa tre chili in piu…”, dice l’allenatore.

Ecco, in quel caso scatterebbe una punizione: “Non verrà a giocare contro il Nottingham Forest e rimarrà a Manchester”.