Gualtieri: “Siamo all’ultima tappa del progetto stadio della Roma, sarà uno dei più belli del mondo

Le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco dell’assemblea dell’European Football Clubs (EFC)

Ad aprire l’assemblea generale dell’EFC (European Football Clubs) al Cavalieri Waldorf Hotel di Roma è stato Roberto Gualtieri.

Il sindaco di Roma ha voluto ringraziare tutti i club per aver scelto di svolgere questa edizione storica nella capitale. Quella di quest’anno, infatti, è la prima assemblea generale dopo che l’ECA ha cambiato nome in EFC: “Buongiorno a tutti, è un enorme piacere per la città di Roma dare un benvenuto caloroso a questa 32esima assemblea dell’ECA. Saluto il presidente Nasser Al Khelaifi e tutti i presidenti, è un’assemblea importante perché cambia ufficialmente la denominazione dell’associazione a testimonianza della trasformazione continua dell’organizzazione“.

Gualtieri ha poi continuato: “L’obiettivo è mettere i club al centro del calcio, questo sposa le esigenze dei club. Siamo lieti che il lancio ufficiale di questa nuova fase avvenga in questa sede, Roma è da sempre simbolo di dialogo e confronto. Questa vostra scelta in concomitanza con il Giubileo ci inorgoglisce, Roma è una Capitale con un passato di grandezza che è aperta agli eventi sportivi e culturali a livello internazionali. Gli straordinari risultati della città nell’organizzare questi eventi dimostrano la nostra voglia di essere protagonisti. La presenza del presidente della FIFA, dell’UEFA e del Ministro dello sport Abodi oltre alla presenza di leggende del calcio dimostra l’importanza di questo appuntamento”.

Il primo cittadino della capitale ha voluto anche ringraziare il presidente della Roma, Dan Friedkin, e quello della Lazio, Claudio Lotito: “Voglio ringraziare in particolare modo Dan Friedkin per aver accompagnato tutti voi in questo percorso, saluto anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Roma è una città di sport e di calcio, non solo per i milioni di appassionati che seguono le partite ma anche i tantissimi cittadini che quotidianamente partecipano attivamente allo sport. Stiamo fornendo una serie di attività per far partecipare più persone possibile allo sport”.

“Stadio della Roma? Siamo all’ultima tappa”: le parole di Gualtieri

Per concludere Gualtieri ha fatto un punto sulla situazione dello stadio della Roma: “Lavoriamo per l’organizzazione di alcuni match dell’Europeo del 2032 e continueremo a crescere, siamo all’ultima tappa del progetto stadio della Roma, sarà uno dei più belli del mondo. Non sarà solo un impianto sportivo straordinario, ma porterà una rigenerazione in un intero quartiere creando anche spazi sportivi aperti. Roma è una città che apre al mondo, mi auguro che questo incontro possa marcare l’inizio di una nuova stagione per il calcio europeo“.