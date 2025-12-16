Il match valevole per i sedicesimi di finale di Copa del Rey è stato posticipato di 30 minuti a causa di un problema alla tribuna

Imprevisto sulla tabella di marcia del Barcellona nella serata a Guadalajara, in occasione dei sedicesimi di finale di Copa del Rey. Il match del Pedro Escartin è stato infatti posticipato di 30 minuti rispetto alle 21:00 programmate.

Il motivo è davvero assurdo. Come riporta Marca, infatti, la sfida tra i campioni di Spagna e il club della Primera Federacion – la terza divisione del calcio spagnolo – sarebbe stato posticipato a causa di problemi con l’omologazione di una tribuna aggiuntiva.