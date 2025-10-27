Grzegorz Krychowiak si ritira: l’addio “da pensionato” sui social

Grzegorz Krychowiak ha deciso di salutare il calcio. Il centrocampista ex Parsi Saint-Germain e Siviglia ha annunciato il ritiro sui social

“È tempo di una nuova avventura“. Grzegorz Krychowiak ha annunciato così il ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista ha “spoilerato” la sua decisione sui social con un video da pensionato: il mare, una canna da pesca e la quiete di fine carriera.

Nella giornata di oggi, 27 ottobre, il giocatore ha anche postato una foto con la maglia della Polonia e un ringraziamento a chi lo ha accompagnato nel suo lungo viaggio nel calcio.

“Il calcio mi ha plasmato non solo come giocatore ma come persona soprattutto. Sono un calciatore di successo, non ho rimpianti e non cambierei nulla. Accetto la mia carriera così com’era: con momenti pieni di gioia e successi, ma anche con i momenti difficili che mi hanno insegnato tanto“. Queste le parole del calciatore che, sui social, ha poi proseguito così:

“Ringrazio di cuore i tifosi che mi sono stati vicini nel bene e nel male, a tutti i calciatori con cui ho avuto l’onore di condividere il campo e a tutte le persone che mi hanno sostenuto lungo il percorso. Grazie alla mia famiglia e alla mia amata moglie – senza di voi niente di tutto questo avrebbe senso. Vale la pena giocare a calcio…“.

La carriera di Krychowiak

Grzegorz Krychowiak ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni. Il centrocampista ha esordito tra i professionisti in Francia, con la maglia dello Stade Reims. Il polacco si è affermato a Siviglia. Con il club spagnolo Krychowiak ha vinto 2 Europa League consecutivamente.

Nell’annata 2016/2017, il centrocampista ha vestito la maglia del Paris Saint-Germain in una delle pochissime stagioni conclusa senza la vittoria della Ligue 1 da parte dei parigini (quell’anno trionfò il Monaco). Dopo l’esperienza tra il 2022 e il 2024 nella Saudi Pro League, il classe 1990 si è trasferito a Cipro dove ha giocato con l’Anorthosis Famagosta. Con la Nazionale polacca Krychowiak ha totalizzato 100 presenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)