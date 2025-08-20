Sassuolo, Grosso: “Laurienté? Ha ricevuto offerte. La carriera di Matic parla per lui”

Fabio Grosso parla della stagione in arrivo per il suo Sassuolo: mercato, aspettative e una parentesi sulla Nazionale.

A pochi giorni dal debutto in Serie A, Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando diversi temi: dal mercato alle aspettative stagionali, passando per i singoli giocatori e la sfida contro il Napoli.

L’allenatore del Sassuolo, reduce dalla promozione in massima serie, ha trasmesso fiducia e determinazione, sottolineando come il gruppo neroverde sia pronto ad affrontare il salto di categoria con entusiasmo e consapevolezza.

Tra i temi trattati anche il futuro di alcuni protagonisti, come Berardi e Laurienté, oltre alla possibilità di nuovi rinforzi dal mercato.

Grosso non si è sottratto nemmeno a una riflessione sul calcio italiano, commentando la nuova avventura di Gennaro Gattuso in Nazionale.

Sassuolo, le parole di Grosso

L’allenatore neroverde ha esordito: “Stiamo provando a far capire che il livello cambia, sperando di riuscirci da soli. Sappiamo che gli avversari saranno forti, ma abbiamo lavorato bene e stiamo continuando a farlo. La corsa sarà lunga e ricca di insidie, ci stiamo strutturando per avere qualità e continuare fino in fondo”.

Sui possibili rinforzi: “Siamo in sintonia su quello che c’è da fare. Mi sto focalizzando su quello che ho, perché sono ragazzi con cui ho condiviso delle gioie incredibili. Se arriva qualcuno di nuovo ben venga. Laurienté? Non trattengo nessuno, chi vuole prendere il volo per altri lidi può farlo. È un giocatore che ha avuto richieste, ma sono felicissimo di averlo a disposizione. Se ci sarà sono molto contento, se partirà vorrà dire che avrà realizzato il suo desiderio”.

Sul possibile arrivo di Matic: “Non mi piace parlare di giocatori che non ci sono. È un giocatore diverso, la sua carriera parla per lui. Stiamo cercando di integrare la nostra rosa perché la Serie A lo necessita, poi vedremo con chi, come e quando. Obiettivi? Sono sempre sognatore, so stare anche con i piedi per terra. Abbiamo la rosa per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Grosso: “Mi fido di Gattuso, lo conosco bene”

Grosso ha fiducia nel suo ex compagno di Nazionale Gennaro Gattuso: “Sono contento per lui, so che caratteristiche porta al movimento, mi auguro che tutti possiamo trarre beneficio. Sono fiducioso e faccio il tifo come tutti gli italiani“.

Sulla promozione: “Mi piace la modalità che ci ha accompagnato in questa promozione in Serie A. Siamo convinti che arriveremo alla fine del mercato dove potremo competere con le nostre avversarie”.

Infine sul Napoli, prossimo avversario: “Mi aspetto una partita contro una grande squadra. Viene dallo scudetto e ha un allenatore bravissimo. Questo è il campionato che ci siamo meritati e che abbiamo voluto con la nostra forza. Proveremo a mettere in campo tutto quello che abbiamo”.