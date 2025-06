Grosso: “Nazionale? Deve tornare a esserci quel fuoco interiore. Dobbiamo dare tempo e opportunità”

Le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, a Milano Football Week

Fabio Grosso, il cui nome è indiscutibilmente legato ai ricordi del Mondiale 2006, torna a parlare della situazione relativa alla Nazionale: “Siamo un Paese che merita di ritrovare quell’affetto e la partecipazione che ora sta mancando. Deve tornare a esserci quel fuoco interiore. Le qualità nel nostro calcio ci sono“.

L’ex terzino ha parlato anche di Luciano Spalletti: “Sta uscendo dalla Nazionale un allenatore che era, è e sarà bravissimo. Dobbiamo dare tempo e opportunità. Le mie esperienze all’estero sono servite moltissimo“.

L’allenatore del Sassuolo, reduce dalla promozione con i neroverdi, ha parlato della stagione appena conclusa: “In Serie B trovi sempre un campionato equilibrato. Se sei all’inizio tra i protagonisti devi comunque drizzare le antenne. È un campionato stimolante e divertente. Io porto con me anche le delusioni perché ti fanno crescere. E soprattutto dalle delusioni si impara sempre ed è importante come reagisci“.

Grosso è tornato sulla partenza difficile per la sua squadra, prima della cavalcata che ha riportato gli emiliani in Serie A: “La partenza è stata difficile. Alla quarta giornata la Cremonese ci ha fatto tornare pienamente immersi nel campionato e da lì abbiamo ritrovato la carreggiata, siamo stai bravi a non disperderci“.

Grosso: “Serve del tempo per costruire dei percorsi”

Fabio Grosso ha spiegato: “Tutti giocano per fare il meglio. Poi ognuno crede nel suo percorso per arrivare a vincere. Noi abbiamo la nostra filosofia. Nel calcio c’è libera interpretazione“.

L’allenatore del Sassuolo ha proseguito riavvolgendo le tappe del suo percorso: “Non ho avuto un’ispirazione precisa. Sicuramente serve tempo per costruire dei percorsi. E a volte questo tempo non c’è. Io ho fatto un grande percorso e tutti mi hanno lasciato qualcosa. Mi piacciono tante modalità di gioco“.

“Luis Enrique ha fatto qualcosa di veramente bello”

Fabio Grosso ha incoronato l’allenatore del PSG per la bellezza del suo calcio: “Credo che Luis Enrique abbia fatto vedere qualcosa di veramente bello. Però conta il talento e saperlo esprimere. Io penso che in tutti i lavori ci siano difficoltà. Per me è determinante credere in qualcosa ed essere se stessi“.

Un ruolo sicuramente importante lo fa l’esperienza da ex calciatore: “Aver fatto questo sport prima può essere un vantaggio. Conta svestirsi però dai panni dell’ex calciatore, sapendo che qualcosa potresti conoscere essendo stato dall’altra parte“