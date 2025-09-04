Sassuolo, Grosso: “Campionato? Siamo preparati per cercare di farlo al meglio”

Le parole dell’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, e del calciatore neroverde, Filippo Romagna, nel corso del media day

È cominciato con due risultati negativi il campionato del Sassuolo. I neroverdi, infatti, nelle prime due giornate di Serie A hanno rimediato 0 punti.

Alla prima gli uomini di Grosso hanno perso 2-0 contro il Napoli di Antonio Conte. Lo scorso weekend, invece, sono usciti sconfitti contro la Cremonese.

I neroverdi erano riusciti a rimontare i due gol di svantaggio nel secondo tempo ma si sono dovuti arrendere al rigore del 3-2 di De Luca al 93′.

Proprio di queste prime due giornate nel corso del media day del Sassuolo ha parlato Fabio Grosso.

Sassuolo, l’intervista di Fabio Grosso

Come prima cosa Grosso ha parlato di questo inizio di campionato: “Il campionato è iniziato e siamo preparati per cercare di farlo al meglio. Abbiamo affrontato subito i campioni d’Italia in un partita difficilissima. La generosità e la voglia che hanno messo a disposizione i ragazzi è stata una buona partenza. Possiamo, dobbiamo e vogliamo migliorare in tantissime cose. Ogni settimana ci sarà una sfida che ci aspetta e vogliamo ottenere il massimo“.

L’allenatore del Sassuolo si è anche soffermato sul lavoro che sta facendo con la squadra: “Siamo una squadra che si sta finendo di completare e lo stiamo facendo a campionato iniziato. Io sono molto focalizzato sul campo e voglio fare meglio. Siamo contentissimi dei nuovi arrivi“.

Sassuolo, l’intervista di Filippo Romagna

A parlare del cammino che dovrà fare il Sassuolo è stato poi Filippo Romagna: “Sappiamo che sarà molto molto lunga e che sarà diversa dallo scorso campionato. Dobbiamo faticare tanto ma ci siamo preparati bene“.

Il calciatore neroverde si è espresso anche sul suo rapporto con Grosso: “Con il mister il rapporto è nato tanti anni fa: io ero un ragazzino e lui alle prime esperienze. Nei momenti di difficoltà lo scorso anno abbiamo usato il dialogo. Lui insiste molto sul discorso motivazionale“.