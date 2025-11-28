Sassuolo, Grosso: “Per giocare contro il Como devi avere forza mentale”

Le parole di Fabio Grosso dopo la sconfitta in casa del Como

Dopo due gare consecutive senza sconfitta, il Sassuolo perde 2-0 in casa del Como. Douvikas e Alberto Moreno hanno consegnato i 3 punti alla formazione di Cesc Fàbregas, che ora si trova al sesto posto con 24 punti. Nel post-partita, l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

Grosso è partito dall’infortunio di Berardi: “Nei prossimi giorni capiremo, ma sicuramente lo perdiamo per un periodo. Speriamo non lungo perché per noi è un ragazzo importante. Ci sono dei ragazzotti dietro che spingono e ci sarà l’opportunità per altri ragazzi, speriamo si facciano trovare pronti“.

Sul Como: “Abbiamo resistito delle volte alle loro caratteristiche. Hanno questo palleggio e davanti dei giocatori che ti fulminano negli inserimenti. Altre volte siamo stati in attesa. Loro amano tenere la palla. Hanno il controllo del gioco e sa farlo bene, è difficile toglierglielo. Quando vieni qua e non riesci a fare gol nonostante crei qualcosina, poi diventa difficile uscire con un risultato positivo. Meriti a questa squadra, al loro allenatore. Questa squadra ha degli obiettivi importanti, e ha le caratteristiche per essere protagonista in questo campionato“.

Un messaggio al suo gruppo: “Faccio i complimenti anche ai miei ragazzi perché siamo rimasti dentro la partita, nel finale abbiamo provato e ci sono tanti spunti positivi. Guardiamo la prossima“.

Le parole di Grosso dopo Sassuolo-Como

Grosso ha aggiunto: “Per giocare contro di loro devi essere strutturato e avere forza mentale per rimanere dentro la gara. Il campo gli si apre e i loro giocatori offensivi hanno grande qualità, nonostante la giovane età. Negli ultimi 16 metri sicuramente avremmo potuto fare meglio, determinate azioni le abbiamo creato in maniera positività. Per me siamo rimasti dentro la gara che non è facile. Prendiamo degli spunti positivi per continuare a stare in questo campionato difficilissimo, vogliamo portare dei punti a casa che ci serviranno per il nostro obiettivo“.

In chiusura ha dichiarato: “Le partite sono tante e gli avversari forti. Noi dobbiamo essere lucidi a capire che arriviamo da sotto. Per ora fortunatamente e con bravura ci siamo tirati fuori, continueremo a cavalcare perché non ci poniamo nessun limiti. Ma dobbiamo essere molto focalizzati su quello che siamo, da dove arriviamo e quello che vogliamo, senza porre freni a nessuno, ma con l’onestà di dire le cose come sono“.