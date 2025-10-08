Il Groningen vola in Eredivisie: l'”Orgoglio del Nord” prova a tornare grande dopo anni diffiicili

Dalla retrocessione in Eerste Divisite al quinto posto in campionato, i segreti del Groningen di Dick Lukkien

Vi ricordate i primi passi di Arjen Robben in Olanda? Prima della maglia del PSV, con cui è stato lanciato in Europa, ne ha indossata un’altra: quella del Groningen, dove è cresciuto calcisticamente. E proprio il Groningen, quest’anno, sembra aver ritrovato lo smalto che aveva perso negli anni.

Oggi si trova al quinto posto, dopo solo le grandi quattro del calcio olandese moderno: Feyenord, PSV, Ajax e AZ, a dimostrazione dell’ottima partenza in campionato che ha visto i biancoverdi ottenere 5 vittorie in 8 partite. Protagonista assoluto è l’attaccante islandese classe 2000 Brynjólfur Darri Willumsson. Per lui 5 gol in 5 partite giocate.

Oltre alle prestazioni del numero 9, diversi sono i segreti di questi risultati: dal ritorno dell’allenatore Dick Lukkien, al famoso settore giovanile Jong FC Groningen. Proprio qui sono nati talenti del calcio mondiale come Arjen Robben, Luis Suarez o ancora Ronald Koeman. Quest’anno gli “Stadjers”, tifosi del club, stanno vivendo un vero e proprio sogno a occhi aperti dopo l’incubo del 2023.

Proprio due anni fa, infatti, è arrivata la retrocessione in Eerste Divisite dopo ben 23 stagioni consecutive nel massimo campionato olandese. Un risultato storico, in negativo, che l’Orgoglio del Nord – come viene soprannominata la squadra – non raggiungeva da tempo La cura Dick Lukkien sembra però aver avuto successo.

Dick Lukkien, l’uomo del riscatto

L’allenatore veste i colori del Groningen da più di un decennio, avendo prima guidato le giovanili ed essendo poi diventato vice di Erwin van de Looi quando nel 2015 i biancoverdi ottennero il primo trofeo della loro storia: la coppa d’Olanda KNVB Cup.

Dopo l’esperienza all’Emmen, Lukkien è stato chiamato sulla panchina della prima squadra quando questa galleggiava nelle ultime posizioni dell’Eredivisie. L’allenatore era consapevole che il club fosse destinato a retrocedere, ma accettò comunque l’incarico partendo da un obiettivo chiaro: riportare in alto quella che ha sempre ritenuto la propria casa.

Groningen, le frecce nella faretra di Lukkien

Se il Groningen si trova al quinto posto in campionato gran parte dei meriti è sicuramente di Brynjólfur Willumsson. Il classe 2000 sta sorprendendo l’Olanda intera, essendo al momento il secondo miglior marcatore dell’Eredivisie dietro a Ueda del Feyenoord. L’attaccante non è però l’unica pedina importante per Lukkien.

Pilastri della difesa sono i due terzini Marvin Peersaman e Marco Rente, con quest’ultimo che si sta rivelando importante anche in chiave offensiva – avendo già messo a referto 2 gol e 2 assist. Fondamentale è l’apporto che ha dato il Jong FC Groningen alla squadra: sono 6 i giocatori provenienti dalle giovanili che hanno giocato tutte e 8 le partite disputate finora. Ormai insostituibili l’attaccante Thom van Bergen e il centrocampista Tika de Jonge. Dai giovani ai senatori, ogni tassello è importante per confermare l’ottimo inizio di stagione e continuare a sognare un posto in Europa, tutto quello che si augura l’Orgoglio del Nord, il Groningen.