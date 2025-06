Genoa, iniziate le visite mediche di Grønbæk | VIDEO

Iniziate le visite mediche del trequartista danese

Il Genoa è pronto ad accogliere Albert Grønbæk, trequartista danese classe 2001.

Il calciatore, che nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia del Southampton, ha iniziato le visite mediche con il Genoa in torno alle 9:00 di oggi, lunedì 23 giugno.

Nella passata stagione, il calciatore ha giocato 23 partite con la maglia del club inglese e quella dello Stade Rennes mettendo a segno due reti e un assist.

Nel corso della sua carriera, Grønbæk ha vestito anche le divise di Bodø/Glimt (in 88 occasioni) e Aarhus GF (in 86). Adesso il calciatore è pronto a vivere questa nuova avventura in Italia con la maglia del Genoa.