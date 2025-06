Genoa, trattativa in dirittura di arrivo per Grønbæk: prestito con diritto di riscatto

Trattativa in dirittura tra il Genoa e Grønbæk: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Il Genoa accelera e ora vede vicino l’arrivo di Albert Grønbæk, trequartista danese classe 2001. Dopo i primi contatti, i rossoblù hanno intensificato i dialoghi con il Rennes e la trattativa è ormai in dirittura di arrivo.

L’intesa tra i due club è arrivata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che soddisfa entrambe le società e che potrebbe permettere a Grønbæk di trovare maggiore continuità in un contesto tecnico favorevole.

Reduce da una stagione complicata, divisa tra Rennes e Southampton (dove ha giocato in prestito nella seconda metà dell’anno), Grønbæk è alla ricerca di spazio e rilancio. Il Genoa, in attesa di chiarire il futuro di Albert Gudmundsson — conteso da diversi club, con la Fiorentina particolarmente vigile — ha deciso di muoversi d’anticipo per cautelarsi e offrire a Patrick Vieira un nuovo innesto di qualità per la zona offensiva.

Con 23 presenze complessive nella stagione appena conclusa e una buona esperienza maturata tra Norvegia, Francia e Inghilterra, Grønbæk arriva con l’obiettivo di lasciare finalmente il segno. La Serie A rappresenta per lui una sfida stimolante e un’opportunità concreta di crescita.