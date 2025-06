Genoa, avanti per Grønbæk del Rennes: si può chiudere nelle prossime ore

Il Genoa avanza per Albert Grønbæk del Rennes: la trattativa si può chiudere nelle prossime ore.

Il Genoa fa sul serio per Albert Grønbæk. Dopo i primi contatti emersi nella serata di ieri, i rossoblù hanno intensificato i dialoghi con il Rennes per il trequartista danese classe 2001, e la trattativa potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

Grønbæk, reduce da una stagione divisa tra Rennes e Southampton (dove ha giocato in prestito nella seconda parte dell’anno), è considerato un profilo ideale per rinforzare la trequarti di Vieira. In attesa di capire quale sarà il destino di Albert Gudmundsson — ancora in bilico tra permanenza e cessione, con la Fiorentina alla finestra — il Genoa ha deciso di cautelarsi accelerando per l’ex Bodo/Glimt.

La formula al centro dell’intesa è quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che piace a entrambe le società. Grønbæk ha totalizzato 23 presenze complessive nella stagione appena conclusa e vede nel Genoa un’opportunità per rilanciarsi in un campionato in crescita come la Serie A.

Nei prossimi incontri si cercherà di limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa sia ormai in fase avanzata.