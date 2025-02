Il collezionista Darizard: “La mia storia tra Pokémon e Griezmann”

Due carte dei Pokémon, una maglietta, una partita di Copa del Rey un collezionista e Antoine Griezmann.

Sì, le Petit Diable. L’Atletico ha appena vinto 5-0 contro il Getafe, il giocatore francese si avvicina alle tribune. “Aveva chiesto a Giuliano Simeone dove fossi ed è corso da me e mio figlio”, racconta David Pozuelo. O meglio, Darizard.

Chi è? Semplice, uno dei creatori di contenuti e collezionisti di carte più famosi della Spagna e il giocatore francese ne è un grande appassionato.

“Gli abbiamo dato una figurina da baseball one of one e due scatole della nuova collezione dei Pokémon. Una era per Koke. Lui ha regalato al mio bambino la sua maglia. Un’emozione unica”.

E pensare che quello scambio ha rischiato anche di non esserci. Tra gli autografi di Messi e Cristiano Ronaldo, la passione per i colchoneros e l’incontro con Grizou: nel mondo di David Pozuelo.

La sorpresa di Griezmann

“Sono un abbonato dell’Atletico Madrid”. Una passione trasmessa: “Vado ogni domenica con mio figlio allo stadio”. Il 4 febbraio 2025 un ricordo indimenticabile: “Griezmann è un collezionista di carte, ci eravamo sentiti su Instagram. Il giorno prima della partita mi ha chiesto delle scatole di Pokémon per Koke perché voleva iniziare anche lui”. “Ve ne porto due domani”. “Non sapevo mi avrebbe regalato la sua maglia”.

L’arbitro fischia la fine, arriva il francese: “Un momento unico, è il mio giocatore preferito. Poterlo vivere con mio figlio è stato indescrivibile”. Ma che figurine erano? “Si tratta di scatole della nuova collezione, si chiamano evoluzioni prismatiche, difficili da trovare. La richiesta è incredibile. In quella scatola potrebbe uscire una carta Umbreon che potrebbe valere 8.000 euro”. E pensare che quelle carte sono state vicine a non essere mai consegnate: “L’uomo della sicurezza non voleva farmele portare. Per fortuna un’altra guardia mi ha riconosciuto”. “Grizou grazie per la maglia, mio figlio è entusiasta”. “Grazie a voi”.

Un Messi da 100.000 euro

“Sono tanti i giocatori appassionati di carte. Con Giuliano Simeone ho un bel rapporto, è venuto a casa mia per vedere le cose della mia collezione. Anche Giovanni Simeone colleziona e gli ho mandato delle scatole diverse volte”, racconta David. Figurine dei Pokemon e non solo: “Ci sono anche quelle dei calciatori o con i loro autografi”. Degli esempi? “Ogni sera, durante le mie dirette, apro numerose scatole in cui si trovano le loro firme originali. Una volta ne ho aperta una One of One, cioè unica al mondo, con gli autografi di Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Benzema e Neymar”. Il valore? “10.000 euro”. Le più rare invece? “Quella di Messi Rookie, il cui nome è Messi 2004 Megacracks #71 Bis. Il suo valore è di $ 100.000. E ne ho anche con la firma di Maradona”.

Ma questa passione per i Pokemon dei calciatori da dove nasce? “Sono persone come noi, sono stati bambini. È bello collezionare cose che ti ricordano i momenti della tua infanzia. E come dico spesso: ‘È importante lasciar uscire il bambino che c’è in noi’”.

--> --> -->-->