Gravina: “Baldini? Ci stiamo parlando. Le sue capacità non si discutono”

Le parole del presidente della FIGC ai microfoni di Rai Sport sul tema allenatore della Nazionale Italiana Under 21.

“Abbiamo diverse pedine da mettere al loro posto. Silvio Baldini è una di queste pedine”. Così Gabriele Gravina ai microfoni di Rai Sport.

Il presidente della FIGC non ha nascosto l’argomento e ha svelato come il nome dell’ex allenatore del Pescara, autore della promozione in Serie B, sia il principale indiziato a sedere sulla panchina della Nazionale Under 21.

“Ci stiamo parlando e stiamo facendo delle valutazioni nell’auspicio che entro il fine settimana definiremo tutti i quadri tecnici”. Insomma, i dialoghi sono iniziati e la volontà di Gravina è quella di chiudere in tempi brevi.

Le qualità dell’allenatore toscano non sono sconosciute e il presidente lo elogia così: “Le capacità di Baldini come tecnico non si discutono. E’ noto per la sua spiccata toscanità, che lo porta a essere molto diretto. E’ forse il momento di esprimere in maniera veloce ed efficace alcuni concetti”.