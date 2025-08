Gravina: “II Mondiale è una priorità per il calcio italiano”

Le parole di Gravina sul momento del calcio italiano e sull’arrivo di Gattuso alla guida della Nazionale

Dopo il cambio in panchina, la Nazionale italiana si prepara a ripartire con Gennaro Gattuso, chiamato al posto di Luciano Spalletti.

Presente a Cagliari in occasione del Trofeo Gigi Riva tra Cagliari e Saint-Etienne, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato proprio di questo nuovo corso ai microfoni di Sky Sport.

Soffermandosi, in particolare, proprio su Gattuso: “Il lavoro procede bene, sento Rino molto spesso, è molto entusiasta. È uno molto attento e un grande lavoratore. Oggi è presente a Cagliari per incontrare la squadra e il tecnico in questo tour dei ritiri con le varie formazioni di Serie A.

Il suo esordio in panchina sarà a settembre nei due match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro Estonia e Israele.

Gravina: “Vogliamo centrare a tutti i costi il nostro obiettivo”

Gravina non si è nascosto su quello che il prossimo obiettivo degli azzurri: “Questo tour sta caricando Rino e credo, per quel che mi giunge dai ragazzi, che ci sia la consapevolezza di voler centrare a tutti i coti un obiettivo che è una delle priorità in questo momento per il calcio italiano, cioè la qualificazione al Mondiale“.

Lo stesso Gattuso, presente a Cagliari, non ci ha girato intorno: “Noi Abbiamo un obiettivo, sono già due volte che non partecipiamo al Mondiale” (qui le sue parole complete).