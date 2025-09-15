Italia, Gravina: “Non giocare contro Israele vorrebbe dire non andare al Mondiale”

Le parole di Gravina sulla partita tra Italia e Israele

“Italia-Israele? Noi siamo cittadini di questo mondo e ci teniamo al rispetto della dignità umana”, parla così Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in merito alla sfida tra le due nazionali.

“Siamo molto addolorati di quanto accade in Palestina” ha detto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport.

Lo scorso 8 settembre, Italia e Israele si sono affrontate nel match valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026. La gara è terminata 5-4 per gli Azzurri.

“Siamo capitati nel girone di Israele e non giocare vorrebbe dire non andare al Mondiale agevolando addirittura proprio Israele”. Le due nazioni si incontreranno, nuovamente, il 14 ottobre.

Italia, le parole di Gravina

“Siamo molto addolorati di quanto accade in Palestina – ha aggiunto Gravina – . Siamo molto vicini alle persone che soffrono, soprattutto ai bambini innocenti”.

Il presidente della FIGC ha concluso. “Siamo a stretto contatto con il ministero dell’Interno e stiamo coltivando la sensibilità dell’opinione pubblica italiana su questo match. Non siamo insensibili, ci coordineremo con la Uefa per attuare qualche iniziativa umanitaria”.