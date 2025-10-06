Italia, Gravina: “Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e lo faremo”

Le parole in un’intervista del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sul momento e sui prossimi impegni della Nazionale

L’Italia si avvicina a due gare molto importanti per la qualificazione al prossimo Mondiale di Calcio, che si giocherà in Messico, Canada e Stati Uniti.

Gli uomini di Gattuso, infatti, saranno impegnati contro l’Estonia sabato 11 ottobre alle 20:45 e martedì 14 ottobre alle 20:45 contro Israele.

Gli azzurri, a 9 punti, devono cercare di accorciare la distanza in classifica dalla Norvegia prima con 15 punti. Gli uomini di Solbakken, hanno giocato una gara in più.

Sul momento dell’Italia e sulle polemiche per la gara contro Israele nel podcast Sette Vite ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Italia, l’intervista di Gabriele Gravina

Gravina nel podcast Sette Vite ha parlato delle polemiche intorno alla gara che gli azzurri giocheranno contro Israele: “Su questo sono stato molto chiaro: c’è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo. Poi c’è una responsabilità politica che non mi compete e c’è una responsabilità sportiva“.

“Io ritengo che lo sport abbia una grande funzione: quella di unire, di aggregare, di rendere tutto possibilmente condiviso. Noi riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile“: ha concluso il presidente della FIGC.

Le parole di Gravia

Gravina nel podcast ha anche raccontato di una telefonata divertente tra lui e l’attuale CT dell’Italia, Gennaro Gattuso: “Ho chiamato Rino Gattuso e gli ho detto: ‘Rino ho dormito male, ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo così recuperiamo subito la giornata’. Lui mi ha tranquillizzato e poi ho vissuto una buona giornata“.