Gravina: “Donnarumma è il portiere più forte al mondo, mi dispiace per lui”

Le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente FIGC, su Donnarumma e la Supercoppa Europea

In attesa della Supercoppa Europea che si terrà nella serata di oggi, mercoledì 13 agosto 2025, a partire dalle 21 allo stadio Friuli di Udine, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

In attesa della sfida tra PSG e Tottenham, queste sono state le sue parole: “Oggi tutta l’Europa è qui a Udine, un evento importantissimo perché è il primo trofeo della stagione 2025/2026 e si sfidano due squadre importanti. Udine oggi è al centro dell’attenzione sportiva e susciterà curiosità mondiale“.

Un esempio per mostrare cosa può fare il calcio mondiale, anche in vista degli Europei 2032. “È stata colta l’opportunità di assegnare la finale a Udine. Da parte della UEFA è un premio alla visione, alla lungimiranza e alla sostenibilità, a una società all’avanguardia che ha voluto investire nelle infrastrutture e in uno stadio moderno, sotto i punti di vista“.

Anche un breve commento, poi, proprio sull’impianto che ospita le gare dell’Udinese. “Credo sia il primo stadio a rispetto di ambiente e sostenibilità, è un modello virtuoso che spero possa essere seguito da tanti altri. Soprattutto in ottica 2032“.

Gravina: “Donnarumma è il portiere più forte al mondo”

Ma non solo la Supercoppa Europea, ai microfoni di Sky Sport il presidente della FIGC Gravina ha avuto modo di commentare anche la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, in uscita dal PSG dopo la rottura raccontata nei giorni scorsi. “A me dispiace sul piano umano, Gigi ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro“.

E ancora. “L’auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio e che non si faccia intaccare nel modo di essere, potendo dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Parliamo del più forte e importante portiere del mondo“.

Il prossimo impegno degli Azzurri sarà con l’Estonia. “Gigio ci sarà, per vincere bisogna fare gol e non prenderli, chiaro che lui sia un giocatore importante. E con Gattuso è entrato in sintonia immediata, non siamo preoccupati ma convinti che il ragazzo, essendo ormai maturo e formato, possa essere schierato nelle migliori condizioni. Anche con le nostre coccole“.