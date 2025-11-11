FIGC, Gravina: “Euro 2032 è un’occasione da cogliere”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti Euro 2032

A Bruxelles si è tenuto il convegno “Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale”, durante il quale è intervenuto il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Nel corso del convegno è stato affrontato l’importante tema legato agli stadi da rimodernare. In particolare si è soffermato sulla candidatura dell’Italia come sede per Euro 2032.

Queste le sue parole riportate dall’Ansa: “Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione, inclusione e integrazione nei tessuti urbani in modo intelligente e sostenibile. Questa è la sfida che dobbiamo cogliere per Euro 2032”.

Anche il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è intervenuto durante il convegno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Simonelli: “Dobbiamo pensare a nuovi impianti che vivano 7 giorni su 7”

Il Presidente Simonelli ha affermato: “Il ritardo negli stadi è ormai atavico. Dobbiamo pensare a nuovi impianti che vivano sette giorni su sette, legandoli allo sviluppo delle comunità che li ospitano. Occorre creare un sistema integrato che fa Paese. Purtroppo solo l’8% degli stadi è in mano a soggetti privati”.

Ha poi concluso: “Noi come Lega Serie A dobbiamo metterci nelle condizioni di essere una centrale acquisti a disposizione specie dei club più piccoli”.