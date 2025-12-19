Il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla dell’aggressione Allegri-Oriali.

Il day after della semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli resta incandescente dopo l’episodio che ha visto protagonisti Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali.

Dopo la durissima nota ufficiale del Napoli, che ha condannato gli insulti pesanti e reiterati dell’allenatore rossonero verso il dirigente azzurro, a prendere posizione è stato oggi il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

“L’aggressione verbale Allegri-Oriali? Qui è un fatto culturale – ha dichiarato Gravina in conferenza stampa post-consiglio, come riporta ANSA – Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione. Ultimamente si è convinti che più si urla e più si condiziona la scelta o la decisione dell’arbitro o degli addetti ai lavori, ma invece è solo una sconfitta per l’immagine del calcio italiano”.

Gravina ha colto l’occasione per sottolineare come il problema non riguardi solo l’episodio in Supercoppa, ma sia diffuso in più contesti. “Basta con queste modalità di aggressioni continue – ha aggiunto – vale per Folorunsho, per i presidenti, per i dirigenti, i calciatori e i tifosi. Parliamo di fair play ed etica, facciamo le campagne e ce lo stampiamo sul petto e poi andiamo in campo e ci sputiamo addosso”.