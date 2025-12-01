Gran galà del calcio 2025, tutti i vincitori

Ecco tutti i vincitori del Gran Galà del Calcio, dalla miglior società al miglior allenatore e il miglior undici

Il Gran Galà del Calcio rappresenta una serata dedicata ai migliori momenti e ai protagonisti della stagione conclusa.

In riferimento alla stagione 2024/2025, sono stati assegnati numerosi premi: miglior gol, miglior società, miglior Presidente, miglior allenatore, miglior undici e infine viene assegnato il premio al migliore giocatore in assoluto della stagione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e i premi vengono assegnati in base ai voti dei giocatori stessi.

Di seguito l’elenco di tutti i vincitori.

Tutti i premiati al Gran Galà del Calcio

Oltre i vari riconoscimenti assegnati riguardanti la scorsa stagione, è stato anche conferito il premio “Legend” a Giorgio Chiellini e Leanardo Bonucci. Di seguito tutti i premiati della serata.

Miglior Gol: Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia

Alessandro in Cagliari-Venezia Miglior Allenatore: Antonio Conte (Napoli)

Antonio (Napoli) Miglior Società: SSC Napoli

Miglior Presidente: Aurelio De Laurentiis (Napoli)

Aurelio (Napoli) Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)

Mile (Roma) Migliori Difensori: Denzel Dumfries (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli), Federico Dimarco (Inter)

Denzel (Inter), Alessandro (Inter), Amir (Napoli), Federico (Inter) Migliori Centrocampisti: Tijjani Reijnders (Milan), Niccolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli)

Tijjani (Milan), Niccolò (Inter), Scott (Napoli) Migliori Attaccanti: Matteo Retegui (Atalanta), Moise Kean (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter)

Matteo (Atalanta), Moise (Fiorentina), Lautaro (Inter) Miglior Giocatore della stagione: Scott McTominay (Napoli)