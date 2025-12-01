Questo sito contribuisce all'audience di

Gran galà del calcio 2025, tutti i vincitori

Francesco Mastrogiovanni 1 Dicembre 2025
Scott McTominay (IMAGO)
Scott McTominay (IMAGO)

Ecco tutti i vincitori del Gran Galà del Calcio, dalla miglior società al miglior allenatore e il miglior undici

Il Gran Galà del Calcio rappresenta una serata dedicata ai migliori momenti e ai protagonisti della stagione conclusa.

In riferimento alla stagione 2024/2025, sono stati assegnati numerosi premi: miglior gol, miglior società, miglior Presidente, miglior allenatore, miglior undici e infine viene assegnato il premio al migliore giocatore in assoluto della stagione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e i premi vengono assegnati in base ai voti dei giocatori stessi.

Di seguito l’elenco di tutti i vincitori.

Tutti i premiati al Gran Galà del Calcio

Oltre i vari riconoscimenti assegnati riguardanti la scorsa stagione, è stato anche conferito il premio “Legend” a Giorgio Chiellini e Leanardo Bonucci. Di seguito tutti i premiati della serata.

  • Miglior Gol: Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia
  • Miglior Allenatore: Antonio Conte (Napoli)
  • Miglior Società: SSC Napoli
  • Miglior Presidente: Aurelio De Laurentiis (Napoli)
  • Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)
  • Migliori Difensori: Denzel Dumfries (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli), Federico Dimarco (Inter)
  • Migliori Centrocampisti: Tijjani Reijnders (Milan), Niccolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli)
  • Migliori Attaccanti: Matteo Retegui (Atalanta), Moise Kean (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter)
  • Miglior Giocatore della stagione: Scott McTominay (Napoli)