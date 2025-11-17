Gran Galà del Calcio: si vota il miglior gol della stagione 2024/25

Torna l’appuntamento annuale con il Gran Galà del Calcio, a votare il gol più bello della passata stagione saranno direttamente i tifosi: il 1º dicembre la consegna dei premi.

Nella giornata di oggi, a Milano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio, l’appuntamento annuale in cui l’AIC – in collaborazione con l’agenzia di sport e marketing Demetrio Albertini Srl e con l’agenzia di eventi Wonder Project Srl, affiancate da Enel, title sponsor dell’evento – celebra e premia i grandi protagonisti della scorsa stagione.

Tra i riconoscimenti più attesi c’è sicuramente quello per il “Gol dell’Anno”. È stato Marcus Thuram a ricevere il premio per il ‘Gol dell’Anno’ 2023/24: destro all’incrocio dei pali nel derby vinto dall’Inter 5-1. Un trionfo, quello nerazzurro, che non si è limitato alla prodezza dell’attaccante francese: Lautaro Martínez è stato eletto ‘Calciatore dell’Anno’, Simone Inzaghi ‘Allenatore dell’Anno’ e l’Inter si è aggiudicata il premio come ‘Società dell’Anno’.

Durante l’incontro odierno, alla presenza di Umberto Calcagno (Presidente AIC), Gianni Grazioli (Direttore Generale AIC), Demetrio Albertini (CEO DA) e Nicola Lanzetta (Direttore Italia – Enel), è stata inoltre svelata la lista dei nove gol candidati al premio “Miglior Gol dell’Anno”.

A decretare la rete più bella saranno direttamente i tifosi: per partecipare alla votazione sarà sufficiente accedere al link dedicato ed esprimere la propria preferenza. Il voto rimarrà aperto fino alle 23:59 di domenica 23 novembre.

I candidati e la cerimonia di premiazione

Da Barella a Orsolini, passando per Soulé, Deiola, Isaksen, Adams, Ramadani, Kean e De Ketelaere: nove autentici gioielli tecnici sono in corsa per il titolo di gol più bello della passata stagione di Serie A. Nel corso della conferenza sono state rese note anche le shortlist dei premiati che andranno a comporre l’undici ideale della Serie A maschile e femminile: ruolo per ruolo, verranno selezionati i migliori interpreti di un’ipotetica super squadra dell’anno. Verranno inoltre proclamati il Calciatore e la Calciatrice dell’Anno.

Questa la shortlist da cui uscirà la Top XI e il resto dei premiati:

Portieri:

De Gea David (Fiorentina)

Sommer Yann (Inter)

Svilar Mile (Roma)

Difensore destro:

Di Lorenzo Giovanni (Napoli)

Dodô (Fiorentina)

Dumfries Denzel (Inter)

Difensore sinistro:

Angeliño (Roma)

Dimarco Federico (Inter)

Tavares Nuno (Lazio)

Difensore centrale:

Acerbi Francesco (Inter)

Bastoni Alessandro (Inter)

Buongiorno Alessandro (Napoli)

N’Dicka Evan (Roma)

Rrahmani Amir (Napoli)

Centrocampista:

Barella Nicolò (Inter)

Çalhanoğlu Hakan (Inter)

Lobotka Stanislav (Napoli)

McTominay Scott (Napoli)

Paz Nicolás (Como)

Reijnders Tijjani (Milan)

Attaccante:

Lautaro Martínez (Inter)

Lookman Ademola (Atalanta)

Lukaku Romelu (Napoli)

Kean Moise (Fiorentina)

Retegui Mateo [Atalanta)

Thuram Marcus (Inter)

Allenatore:

Conte Antonio (Napoli)

Fàbregas Cesc (Como)

Ranieri Claudio (Roma)

Società:

Bologna FC 1909

FC Internazionale Milano

SSC Napoli

Arbitro:

Aureliano Gianluca

Chiffi Daniele

Doveri Daniele

Miglior giovane Serie B:

Angori Samuele (Pisa)

Bertola Nicolò (Spezia)

Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)

I grandi protagonisti della stagione calcistica 2024-25 saranno celebrati il prossimo 1° dicembre allo Spazio Antologico – East End Studios di Milano. A condurre la serata sarà il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa.