Gran Galà del Calcio: da Tony D’Amico a Pantaleo Longo, tutti i premiati

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, e Pantaleo Longo, segretario sportivo del Genoa, premiati al Gran Galà del Calcio.

Nella suggestiva cornice dello Sheraton Parco de’ Medici di Roma, si è tenuta ieri sera l’edizione 2025 del Gran Galà del Calcio ADICOSP, un evento che, come ogni anno, accende i riflettori su chi lavora dietro le quinte del calcio italiano: direttori sportivi, segretari e figure fondamentali nell’organizzazione dei club professionistici.

La serata è stata ricca di emozioni e riconoscimenti, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza e la professionalità nel mondo del calcio.

A emergere su tutti è stato Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, insignito del premio come Miglior Direttore Sportivo della Serie A per la stagione 2023/2024. Un riconoscimento prestigioso che corona il grande lavoro svolto a Bergamo, dove D’Amico ha saputo coniugare sostenibilità economica e risultati sportivi, portando l’Atalanta a confermarsi tra le protagoniste del campionato italiano.

Un altro importante premio è andato a Pantaleo Longo, segretario sportivo del Genoa, che ha ricevuto il Premio “Franco Janich” come Miglior Segretario Sportivo per le sue esperienze in carriera con Torino, Roma e Verona. Una figura spesso lontana dai riflettori, ma fondamentale nella gestione quotidiana dei club. Longo è stato premiato per la sua competenza, affidabilità e la lunga esperienza maturata nel calcio professionistico.

Gran Galà del Calcio, i premi assegnati

Tra gli altri premiati figurano Adriano Galliani, come premio “Franco Janich” alla carriera e non solo: Nicola Simonelli della Reggiana è stato premiato come miglior segretario generale. Per il suo lavoro durante la scorsa stagione in Serie B, anche Filippo Antonelli del Venezia ha ricevuto il premio di miglior direttore sportivo della categoria.

Non mancano i premi ai giocatori: Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, è il miglior giovane della Serie A. Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna ha vinto il premio di miglior gol, grazie alla rete in Bologna-Salernitana.