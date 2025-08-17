Gosens e de Gea restano alla Fiorentina: c’è la volontà di proseguire insieme

Robin Gosens e David de Gea restano a Firenze: le ultime sul futuro dei due giocatori

Negli ultimi giorni di calciomercato, Gosens e de Gea sono stati accostati rispettivamente all’Atalanta e al Manchester United. Dall’Inghilterra hanno parlato di un possibile ritorno all’Old Trafford del portiere spagnolo, ma la volontà del calciatore è un’altra.

David de Gea è stato uno dei migliori portieri della Serie A 2024/25, e vuole continuare a far gioire i tifosi della Fiorentina con le sue parate. Il portiere spagnolo ha un contratto triennale, quindi fino al 30 giugno 2028, ed è felice di continuare a vestire la maglia viola.

Anche Gosens è stato coinvolto in diversi rumors di mercato, i quali lo vedevano tornare all’Atalanta.

La Fiorentina, però, ha declinato l’offerta avanzata dal club nerazzurro e si prepara quindi a vivere un’altra stagione insieme al laterale sinistro.