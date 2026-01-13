Milan, nuovi contatti per Goretzka: operazione complicata ma i rossoneri ci provano
Il Milan ci prova per il centrocampista in scadenza a giugno
Come vi abbiamo già raccontato, il Milan ha chiesto informazioni per Leon Goretzka, in scadenza col Bayern Monaco a giugno.
La novità della giornata di oggi, martedì 13 gennaio. è che i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per il centrocampista tedesco.
L’operazione per portare in Italia il classe ’95 resta complicata, per l’ingaggio importante richiesto dal giocatore.
Eppure il Milan vuole comunque provarci in vista della prossima stagione.